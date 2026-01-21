Quienes integran el Programa de Exención de Visa y viajan por turismo o negocios por hasta 90 días no necesitan visa, pero sí deben tramitar obligatoriamente la ESTA, el documento electrónico que habilita el embarque y el ingreso a Estados Unidos.

La exigencia aplica a ciudadanos de países habilitados y funciona como un filtro previo de seguridad antes del viaje.

La ESTA (Autorización Electrónica de Viaje) es gestionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se controla de forma automatizada antes de la salida, al llegar a un puerto de entrada y durante vuelos internos. Sin esta autorización aprobada, las aerolíneas no permiten abordar, aun cuando la persona esté exenta de visa .

¿Qué documento deben usar para entrar a Estados Unidos sin visa?

La ESTA es el documento clave que deben usar sí o sí quienes están en la lista de países del Programa de Exención de Visa.

No reemplaza al pasaporte electrónico, pero es obligatoria para viajar bajo este esquema y tiene una validez general de dos años (o hasta el vencimiento del pasaporte).

La autorización se solicita en línea y se contrasta con bases de datos de seguridad y migración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, además de registros internacionales.

Su aprobación no garantiza la admisión al país, pero sin ella el viaje no puede comenzar.

Requisitos básicos de la ESTA

Pasaporte electrónico válido del país habilitado

Viaje por turismo o negocios (hasta 90 días)

Solicitud previa aprobada antes de embarcar

¿Quiénes deben tramitar la ESTA y cómo funciona el control?

Deben tramitar la ESTA todas las personas de países participantes del programa que ingresen por aire, mar o por tierra (este último también exige autorización previa).

El sistema evalúa la solicitud en tiempo real y puede pedir información adicional si detecta alertas.

El control es continuo y de múltiples capas: verificación previa al viaje, revisión de datos API/PNR de las aerolíneas, chequeos biométricos al arribo y evaluaciones periódicas de riesgo país.