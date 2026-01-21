En esta noticia
Quienes integran el Programa de Exención de Visa y viajan por turismo o negocios por hasta 90 días no necesitan visa, pero sí deben tramitar obligatoriamente la ESTA, el documento electrónico que habilita el embarque y el ingreso a Estados Unidos.
La exigencia aplica a ciudadanos de países habilitados y funciona como un filtro previo de seguridad antes del viaje.
La ESTA (Autorización Electrónica de Viaje) es gestionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se controla de forma automatizada antes de la salida, al llegar a un puerto de entrada y durante vuelos internos. Sin esta autorización aprobada, las aerolíneas no permiten abordar, aun cuando la persona esté exenta de visa.
¿Qué documento deben usar para entrar a Estados Unidos sin visa?
La ESTA es el documento clave que deben usar sí o sí quienes están en la lista de países del Programa de Exención de Visa.
No reemplaza al pasaporte electrónico, pero es obligatoria para viajar bajo este esquema y tiene una validez general de dos años (o hasta el vencimiento del pasaporte).
La autorización se solicita en línea y se contrasta con bases de datos de seguridad y migración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, además de registros internacionales.
Su aprobación no garantiza la admisión al país, pero sin ella el viaje no puede comenzar.
Requisitos básicos de la ESTA
- Pasaporte electrónico válido del país habilitado
- Viaje por turismo o negocios (hasta 90 días)
- Solicitud previa aprobada antes de embarcar
¿Quiénes deben tramitar la ESTA y cómo funciona el control?
Deben tramitar la ESTA todas las personas de países participantes del programa que ingresen por aire, mar o por tierra (este último también exige autorización previa).
El sistema evalúa la solicitud en tiempo real y puede pedir información adicional si detecta alertas.
El control es continuo y de múltiples capas: verificación previa al viaje, revisión de datos API/PNR de las aerolíneas, chequeos biométricos al arribo y evaluaciones periódicas de riesgo país.
Si la ESTA es rechazada, la única alternativa es solicitar una visa en un consulado estadounidense.