El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que todas las personas que hayan recibido un pago de más de 1700 dólares y será completamente libre de impuestos.

Se trata del Dividendo del Guerrero, un bono único de u$s 1.776 entregado en diciembre de 2025 a personal militar de Estados Unidos.

La confirmación oficial aclara que el monto no debe declararse ni tributa impuestos federales, por lo que quienes lo recibieron conservan el dinero completo. La decisión fue ratificada junto con el Departamento del Tesoro, bajo el marco de la ley fiscal vigente.

¿Quiénes podrán quedarse con un pago de más de 1700 dólares libre de impuestos?

El IRS detalló que el pago alcanzó principalmente a personal en servicio activo y a miembros elegibles de la Reserva con estado válido al 30 de noviembre de 2025.

Incluye a integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Infantería de Marina y Fuerza Espacial.

El beneficio se otorgó a efectivos con grados O-6 o inferiores y alcanzó a casi 1,5 millones de personas. Fue financiado por una asignación especial del Congreso para complementar la asignación básica para vivienda.

Puntos clave del pago

Monto: u$s 1.776

Tipo: pago único

Destinatarios: servicio activo y Reservas elegibles

Fecha de referencia: 30/11/2025

¿Por qué el IRS confirmó que será completamente libre de impuestos?

La normativa federal excluye del ingreso gravable los beneficios militares calificados. El Dividendo del Guerrero entra en esa categoría, por lo que no está sujeto a impuestos ni genera obligación de pago adicional.

El bono fue anunciado por el presidente Donald Trump como reconocimiento al servicio militar y en el marco del 250° aniversario de las fuerzas armadas. El Gobierno aclaró que el dinero puede usarse libremente y no reduce otros beneficios.