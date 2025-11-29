El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha implementado nuevas estrategias para fortalecer la recaudación de deudas tributarias durante la temporada fiscal 2026. Estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.

La agencia ha advertido que, en caso de incumplimiento, podrá llevar a cabo embargos de bienes, intervenir cuentas bancarias e incluso retener devoluciones de impuestos estatales , lo que podría acarrear serias consecuencias financieras para los deudores.

Consecuencias del embargo del IRS: ¿Quiénes están en riesgo?

Las personas que pueden sufrir un embargo del IRS son todas aquellas que tengan:

Deudas pendientes

Multas

Impuestos morosos

Un embargo del IRS se produce cuando el organismo toma posesión de la propiedad, dinero o activos de un contribuyente con el propósito de saldar obligaciones pendientes.

Es importante señalar que esta acción es distinta al gravamen: en el caso del gravamen, el bien permanece como garantía, mientras que en el embargo, el Estado asume el control directo de los recursos.

Fuente: narrativas-spin-us

Procedimientos del IRS antes de llevar a cabo un embargo

El procedimiento no se lleva a cabo de manera inmediata. Antes de que se produzca la incautación, existen diversas instancias que permiten a la persona regularizar su situación:

Se emite un Aviso y Demanda de Pago , que actúa como factura oficial.

, que actúa como factura oficial. Si no se recibe respuesta , el IRS envía un Aviso Final de Intención de Embargo, otorgando un plazo de al menos 30 días y derecho a audiencia.

, el IRS envía un Aviso Final de Intención de Embargo, otorgando un plazo de al menos 30 días y derecho a audiencia. El contribuyente recibe comunicaciones adicionales, en las que se le informa sobre la posibilidad de que se contacten a terceros para el cobro de la deuda.

Solo si se desatienden todas estas instancias, el organismo procederá a confiscar cuentas bancarias, salarios o bienes registrados.

Métodos para comprobar si tienes deudas pendientes con el IRS

Es fundamental señalar que el IRS no envía notificaciones a través de teléfono, correo electrónico o mensajes de texto. Por consiguiente, cualquier contacto de este tipo debe considerarse como intentos de fraude.