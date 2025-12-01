El Servicio de Impuestos Internos (IRS) especifica en su sitio web oficial las circunstancias fiscales en las que un funcionario certificado de la agencia puede visitar a un contribuyente en su hogar.

Uno de los ejemplos más comunes de visita se da cuando el tributante no presentó su declaración de impuestos a tiempo o tiene obligaciones tributarias que resolver.

En estos casos, se envía previamente un aviso oficial para notificar la visita, que puede tener lugar en el hogar o negocio.

IRS visitará hogar por hogar a quienes hayan recibido este aviso

Antes de que un oficial de hacienda realice la visita, IRS envía un aviso conocido como Carta 725-B. Para confirmar el encuentro será necesario llamar al número que figura en el aviso.

Si bien la reunión puede programarse para que ocurra por teléfono, en el domicilio del contribuyente, en su negocio -si aplica- o en una oficina de IRS, cuando el aviso no se responde la agencia realizará la visita de todos modos .

“Hemos programado una reunión para hablar sobre las declaraciones de impuestos no presentadas y cualquier saldo pendiente que puedas deber”, indica la agencia.

En estos casos, quienes deban impuestos deberán reunir toda la documentación solicitada y acordar con el funcionario un método de pago para sus pendientes. De lo contrario, podrían tomarse serias medidas, como la presentación de un gravamen fiscal o la confiscación de los bienes, por ejemplo.

Es esencial responder cuanto antes los avisos enviados por IRS para evitar agravar la situación fiscal. Fuente: archivo.

Otros motivos por los que IRS podría visitar el hogar de un contribuyente

La agencia especifica que IRS también puede visitar un hogar o negocio para realizar una auditoría. En estos casos se revisan los registros financieros reportados y, nuevamente, la agencia se contacta o por correo o por teléfono para notificar la visita.

Por su parte, los agentes especiales de IRS investigan delitos fiscales -como el blanqueo de capitales- y destacan por ser los únicos empleados armados de la agencia. En estos casos están autorizados a realizar la visita sin aviso previo.

Finalmente, los inspectores de combustible pueden acudir a refinerías, mayoristas y usuarios finales, entre otros, para inspeccionar dónde se produce y almacena este producto. La visita también se realiza sin avisar.

Cómo saber si quién me visita es realmente IRS

Tanto funcionarios de impuestos o hacienda, como agentes de ingresos e inspectores de combustible llevan una credencial oficial del IRS y una Tarjeta HSPD-12 con número de serie y foto del empleado. Es derecho del tributante solicitar ver ambos datos.

En el caso de los agentes especiales de investigación criminal, todos deben llevar sus credenciales policiales.

IRS indica llamar al 112 a quienes se sientan inseguros de qué el oficial realmente trabaje para la agencia