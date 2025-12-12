El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla en su sitio web cuáles son las causas por las que sus agentes armados pueden realizar una visita al negocio u hogar de un contribuyente sin avisar.

Aunque las visitas sorpresivas son las menos comunes realizadas por la agencia, la Unidad de Investigación Criminal de IRS puede efectuarlas legalmente como parte de una investigación.

Los agentes armados del IRS pueden visitar hogar por hogar y sin aviso a quienes hicieron eso

La agencia federal detalla que los agentes especiales son miembros de la policía dentro y los únicos empleados armados de su equipo.

Se trata de trabajadores que pueden realizar las visitas sin notificar previamente al tributante cuando sospechan que cometió un delito fiscal o relacionado -como el blanqueo de capitales- para hacer investigaciones. También pueden enviar un correo electrónico desde una plataforma de terceros.

Estos oficiales trabajan particularmente con crímenes vinculados a las violaciones del Código de Rentas Internas, las leyes sobre blanqueo de capitales y la Ley de Secreto Bancario.

IRS puede visitar hogares cuando se deba realizar una investigación. Fuente: Archivo. eric1513

Mientras realizan su trabajo, la agencia detalla claramente bajo ninguna circunstancia solicitarán pagos, o pedirán información personal como un Número del Seguro Social (SSN). Tampoco se involucran en casos relacionados con impuestos.

Cómo puedo saber si quién me visita es realmente de IRS

IRS explica que, si un agente especial realiza una visita sin aviso, el contribuyente involucrado puede utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para confirmar que la persona efectivamente trabaja para la agencia.

“Los agentes especiales de Investigación Criminal presentan credenciales policiales cuando investigan”, afirma IRS, siendo esta una manera de identificar la identidad del oficial.