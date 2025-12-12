El Servicio de Impuestos Internos (IRS), encargado de monitorear todos los movimientos financieros en los Estados Unidos, advirtió que los contribuyentes, que no realicen un determinado trámite en tiempo y forma pueden enfrentar multas e intereses de forma inmediata.

A su vez, si no hay respuesta ante las notificaciones oficiales, el organismo incluso puede avanzar con medidas de cobro sin necesidad de orden judicial.

Estados Unidos embarga cuentas bancarias y bienes a todos los que no hicieron este trámite a tiempo

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que no presentar la declaración de impuestos dentro del plazo establecido por el IRS puede derivar en embargos de cuentas bancarias, retención de salarios y confiscación de bienes, tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros con ingresos en el país.

El IRS recordó que declarar a tiempo es obligatorio incluso cuando el contribuyente no puede pagar el monto adeudado. El problema no es deber impuestos, sino no presentar la declaración en la fecha límite, ya que eso impide cualquier negociación y habilita sanciones automáticas.

La advertencia es clara: presentar la declaración fuera de término es uno de los errores fiscales más graves y activa el sistema de cobro forzoso federal.

Estados Unidos embarga cuentas bancarias y bienes de todos los que no cumplan con sus obligaciones fiscales. Fuente: Archivo.

¿Cómo evitar embargos si se pasó la fecha límite?

La única forma de frenar sanciones es presentar la declaración lo antes posible, incluso fuera de término. Una vez presentada, el contribuyente puede solicitar planes de pago mensuales, justificar dificultades económicas y negociar reducción de multas.

Mientras la declaración no esté presentada, el IRS no evalúa ninguna alternativa y puede continuar con embargos y retenciones.