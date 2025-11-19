El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos mantiene informados a todos los contribuyentes sobre las sanciones que pueden aplicarse en caso de recibir un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia y no contactarse lo antes posible.

Cuando el contribuyente no establece comunicación para saldar su pendiente, las autoridades podrían determinar que un embargo es la próxima acción a tomar. Pueden incautarse cuentas bancarias, bienes inmuebles o cualquier otra propiedad personal sobre la que se haya emitido un gravamen.

Así, cuando se determine que la medida se aplicará sobre una cuenta financiera, es esencial que el contribuyente consideré el plazo que se le otorga para tomar acciones que impidan el embargo, que comienza a correr desde el momento en el que se entrega la notificación oficial.

Embargo de cuentas bancarias: cuánto tiempo hay para evitarlo

Según lo señalado por la información oficial, una vez se emita un embargo sobre la cuenta bancaria de un contribuyente, IRS aguardará 21 días antes de efectivizar la medida.

El plazo está estipulado por el Código de Impuestos Internos (IRC) y tiene como finalidad que el deudor se ponga en contacto con el organismo y fije un plan de pagos que evidencie la intención de saldar su pendiente. Este tiempo también debe utilizarse para notificar al IRS en caso de que exista algún error en la aplicación del embargo.

“Cuando existe un embargo bancario, los fondos de la cuenta se congelan a partir de la fecha y hora que se reciba el embargo. Normalmente, el embargo no afecta a los fondos depositados en la cuenta después”, aseguran las autoridades.

La agencia federal especifica que los embargos pueden ser evitados presentando las declaraciones a tiempo y pagando los impuestos antes de su fecha de vencimiento. Foto: Archivo. eric1513

En caso de que el período finalice y no se hayan establecido acuerdos alternativos, los dólares serán embargados para saldar la obligación inconclusa.

Cuándo Estados Unidos podría decidir que no es necesario confiscar los dólares de estas cuentas bancarias

Un embargo, ya sea de cuentas bancarias o de bienes en general, podría quedar sin efecto cuando alguna de las siguientes situaciones tiene lugar

Se liquidó la deuda El período para cobrar el impuesto venció antes de la fecha de emisión del embargo La liberación del embargo habilitará al contribuyente a pagar los impuestos Se fijó un plan de pagos a plazos y se acordó liberar el embargo La penalización podría impedir al contribuyente saldar los gastos básicos para el día a día El valor de la propiedad es mayor que la cantidad adeudada

Siempre que el embargo se haya liberado por cualquier circunstancia que no sea la primera, será necesario saldar la obligación pendiente.