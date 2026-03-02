El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene activos mecanismos de control y cruce de información financiera para detectar posibles inconsistencias fiscales. Entre los parámetros que históricamente activaron reportes informativos se encuentra un determinado umbral de ingresos brutos anuales y operaciones en un mismo año calendario a través de ciertas plataformas de pago. Las normas federales exigen que ciertos procesadores de pago deben emitir formularios informativos cuando un contribuyente supera simultáneamente: Cuando se alcanzan ambos requisitos, la plataforma debe reportar los movimientos al IRS mediante formularios fiscales, permitiendo a la agencia cruzar los datos con la declaración presentada por el contribuyente. Entre los factores que pueden activar análisis adicionales se encuentran: