El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene autoridad para embargar cuentas bancarias y bienes cuando existen incumplimientos de obligaciones fiscales, y esta facultad también puede alcanzar a inmigrantes indocumentados que tengan obligaciones tributarias pendientes en Estados Unidos. Es clave entender que el IRS no actúa por estatus migratorio, sino por deudas fiscales. Sin embargo, los inmigrantes sin estatus legal que trabajan, generan ingresos o presentan impuestos con ITIN también están sujetos a la ley tributaria federal. Sí. Muchas personas sin estatus migratorio regular: El embargo (tax levy) puede aplicarse cuando: Una orden de deportación pendiente no activa automáticamente un embargo fiscal. Son procesos distintos: Sin embargo, si un inmigrante indocumentado tiene impuestos impagos y no responde a los avisos, el proceso de cobro puede avanzar sin importar su situación migratoria.