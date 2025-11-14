La alianza más temida e inesperada de la Tercera Guerra Mundial: Estados Unidos ya está en Asia y hace temblar a China. (

Las tensiones geopolíticas entre las potencias ponen al mundo en vilo ante la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. En este escenario, Estados Unidos logró posicionarse de manera estratégica en Asia y atormenta a China.

El país norteamericano dejó en evidencia la voluntad de reforzar su poder en el Pacífico y demostró que su presencia militar puede alcanzar zonas extremadamente sensibles, muy próximas a rutas comerciales vitales y a territorios que Beijing considera intocables. La incógnita es si se trata únicamente de un gesto de disuasión o del inicio de una confrontación abierta.

¿Se desata la Tercera Guerra Mundial? EE.UU. forma una alianza estratégica que pone en peligro a China

Como parte de los ejercicios, Estados Unidos desplegó los misiles Typhon de alcance medio y los NMESIS de corto alcance. Con estas armas, Washington demuestra su capacidad para intervenir en áreas críticas del Pacífico, desde rutas marítimas estratégicas hasta zonas cercanas a Taiwán.

El posicionamiento de Estados Unidos en Asia responde a una estrategia de seguridad que busca anticiparse a posibles movimientos militares de China.

Japón, por su parte, desplegó los misiles tierra-tierra Tipo-12, diseñados para proteger sus islas del suroeste y garantizar la defensa del archipiélago ante cualquier amenaza. Esta coordinación refuerza la alianza bilateral y posiciona a Japón como un actor central en la defensa regional junto a su socio histórico, Estados Unidos.

China responde a los movimientos militares de Estados Unidos y Japón

China reaccionó con firmeza al considerar que la introducción de estos sistemas de misiles representa "una amenaza sustancial" a su seguridad estratégica. Para Beijing, los ejercicios de Estados Unidos y Japón son una provocación directa, especialmente por su proximidad a Taiwán, territorio que el gigante asiático reclama como propio.

La escalada militar refuerza el escenario de confrontación en el Indo-Pacífico. Mientras Estados Unidos afianza su liderazgo junto a Japón, China denuncia una maniobra que podría desestabilizar la paz regional. La comunidad internacional observa con preocupación hasta dónde puede escalar esta rivalidad en uno de los puntos más tensos del planeta.