Se aproxima una fuerte tormenta eléctrica este viernes: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas. (Fuente: Archivo)

El National Weather Service alertó sobre la presencia de un sistema de tormentas que podría afectar amplias zonas del medio oeste y el norte de los Estados Unidos, con posibilidad de precipitaciones intensas, nevadas y vientos fuertes.

En este sentido, las autoridades advierten que este escenario podría alterar los planes de viaje de miles de personas que ya comenzaron sus traslados por el feriado, y alertan sobre riesgos de inundaciones, caminos resbaladizos y demoras en rutas aéreas y terrestres.

Regiones bajo alerta por tormentas, lluvia y nieve

El NWS emite advertencias de clima severo para el norte de las Grandes Llanuras, los estados del norte central y la región de los Grandes Lagos, donde se espera acumulación de nieve, ráfagas de viento y lluvias intensas.

Al mismo tiempo, el noroeste del país (regiones montañosas y de la costa pacífica) podría registrar tormentas fuertes y nevadas según la altitud, lo que complica la transitabilidad.

Consejos para quienes deban circular o viajar

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales del NWS y evitar transitar por rutas con riesgos de inundación o nieve. Si la alerta indica tormenta severa o viento fuerte, conviene suspender viajes si no son urgentes.