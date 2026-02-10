Miles de personas que reciben asistencia pública en Estados Unidos podrán acceder en 2026 a depósitos mensuales que, en conjunto, superan los u$s 38.000 al año, siempre que cumplan con un requisito específico. El dinero se acredita de forma automática en la cuenta bancaria del beneficiario. El monto surge del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) en California, donde el pago federal se combina con un suplemento estatal. Según la escala oficial publicada por la Administración del Seguro Social (SSA), una categoría puntual del programa alcanza el valor anual más alto. El requisito clave es ser beneficiario del SSI en California bajo la modalidad de cuidado fuera del hogar no médico. Esta condición aplica a personas que viven en residencias comunitarias u hogares especiales, sin atención médica institucional. En 2026, los montos mensuales establecidos para esta categoría son: El SSI se deposita todos los meses mediante depósito directo en la cuenta bancaria del beneficiario. El pago incluye tanto el beneficio federal como el suplemento adicional que otorga el estado de California. Para acceder, se deben cumplir los requisitos generales del programa: ingresos y recursos limitados, residencia en Estados Unidos y elegibilidad por edad (65 años o más), discapacidad o ceguera. Además, quienes reciben SSI suelen acceder automáticamente a Medi-Cal y pueden calificar para CalFresh, el programa estatal del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), según la composición del hogar.