El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció la implementación de una nueva estrategia que se propone ayudar a aquellos contribuyentes que tienen que pagar impuestos más altos de los que pueden. Esta situación puede sentirse abrumadora, por lo que organismo tiene como objetivo aliviar la situación fiscal de estas personas. Se habilitará un plan de pagos para impuestos federales, que permitirá saldar la deuda de forma progresiva en plazos acordados con el IRS. Las propuestas se adaptaran al monto que se adeuda y a cuánto se puede llegar a tardar para cancelarla. Los planes de pago del Servicio de Impuestos Interno se adaptará a las necesidades de cada contribuyente, dependiendo así las cuotas y sus valores del poder adquisitivo y la capacidad de saldar la deuda en una determinada cantidad de tiempo. Esta opción permite a los contribuyentes liquidar sus impuestos en cuotas mensuales por un plazo máximo de hasta 72 meses. El plan es aplicable cuando la deuda total, que incluye impuestos, multas e intereses, es de USD 50.000 o menos. Si las declaraciones correspondientes ya fueron presentadas y se necesita más tiempo para efectuar el pago, el contribuyente podría ser considerado elegible para este tipo de plan. Este plan permite liquidar la deuda en un plazo de hasta 180 días, siempre y cuando se adeuden USD 100.000 o menos en impuestos, multas e intereses, las declaraciones estén presentadas en tiempo y forma y el contribuyente pueda cancelar el total en un período máximo de seis meses.