Febrero de 2026 podría traer un alivio económico inesperado para millones de estadounidenses, luego de que autoridades estatales confirmaran una nueva ronda de pagos de estímulo de hasta $1,000 dólares. Aunque no se trata de un cheque federal, el anuncio volvió a colocar el tema en el centro de la conversación económica, especialmente entre quienes aún esperan fondos pendientes desde enero. Este desembolso forma parte del Dividendo del Fondo Permanente de Alaska (PFD), un beneficio anual que el estado otorga a sus residentes elegibles y que, en esta ocasión, se está entregando de manera escalonada. Tras la primera distribución realizada a inicios de año, febrero se perfila como un mes clave para quienes no lograron cobrar en la fase inicial. El PFD de Alaska es un programa único en Estados Unidos. Se financia con ingresos generados por inversiones estatales vinculadas a los recursos naturales y busca compartir esa riqueza con los residentes del estado. En 2026, el proceso de pago se dividió en varias rondas. El objetivo: garantizar que personas con trámites incompletos, errores administrativos o verificaciones adicionales no queden fuera del beneficio. Por eso, el pago de febrero no es nuevo, pero sí crucial para miles de solicitantes. Según el Departamento de Ingresos de Alaska, esta segunda ronda está destinada a tres grupos principales: Las autoridades insisten en que no es un estímulo federal ni un cheque enviado por el IRS. Sin embargo, para muchas familias representa un ingreso clave en un contexto marcado por el aumento del costo de vida, especialmente en alimentos, alquiler y servicios básicos. La distribución de febrero está programada para comenzar a mediados del mes. La mayoría de los beneficiarios recibirá el dinero mediante depósito directo, siempre que haya registrado correctamente su cuenta bancaria. Quienes optaron por cheque en papel deberán tener paciencia: el envío postal puede extender el tiempo de espera varios días o incluso semanas, dependiendo de la ubicación. Si esperabas el dinero y aún no aparece, el estado recomienda actuar de inmediato: Expertos en finanzas personales advierten que los pagos no reclamados pueden retrasarse durante meses o perderse si no se corrigen los errores a tiempo.