Para millones de hogares latinos, este ingreso extra no es un lujo, sino una herramienta clave para ordenar las finanzas, cubrir gastos básicos o salir de deudas acumuladas tras las fiestas. Aunque el IRS aún no difundió un cronograma oficial detallado para cada caso, la experiencia de años anteriores permite trazar un panorama bastante claro sobre cuándo comenzarían a pagarse los primeros reembolsos y qué contribuyentes suelen recibirlos antes. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) suele dar inicio a la temporada fiscal hacia finales de enero. A partir de ese momento, comienza a procesar las declaraciones enviadas por los contribuyentes, especialmente aquellas presentadas de forma electrónica. Según el comportamiento habitual del organismo, los primeros reembolsos de impuestos 2026 podrían empezar a liberarse entre 10 y 21 días después de presentada la declaración. Esto implica que quienes declaren apenas se abra el sistema y no presenten inconsistencias podrían ver el dinero reflejado en su cuenta bancaria a comienzos o mediados de febrero. En general, el IRS prioriza los pagos a contribuyentes que cumplen con ciertos criterios básicos, como usar e-file, elegir depósito directo y presentar declaraciones simples. Estos factores agilizan los controles automáticos y reducen la posibilidad de demoras inesperadas. No todos los reembolsos siguen el mismo ritmo. Existen situaciones específicas que obligan al IRS a realizar verificaciones adicionales, lo que retrasa la liberación del dinero incluso si la declaración fue enviada temprano. Entre los motivos más comunes de demora se encuentran la solicitud del Crédito Tributario por Hijos (CTC) y del Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC). Por ley, estos casos no pueden pagarse antes de mediados de febrero, como medida de prevención contra fraudes. También pueden generar retrasos los errores en números de Seguro Social, datos bancarios incorrectos, cambios recientes en el estado civil o el envío de la declaración en papel. En estos escenarios, el reembolso de impuestos 2026 puede extenderse varias semanas más de lo esperado. El monto final del reembolso depende de factores como ingresos anuales, retenciones, créditos fiscales y composición familiar. Aun así, los datos de temporadas anteriores muestran que el reembolso promedio del IRS suele superar los 3,000 dólares, una cifra significativa para muchas familias latinas. Por eso, especialistas recomiendan no solo pensar en cuándo llega el reembolso, sino también en cómo usarlo de forma estratégica. Pagar deudas con altos intereses, crear un fondo de emergencia o cubrir gastos prioritarios puede marcar una diferencia real en la estabilidad financiera del año.