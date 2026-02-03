El Gobierno de Estados Unidos advirtió que los jubilados y pensionados que no informen cambios clave realizados en enero pueden sufrir la suspensión de pagos y embargos si no regularizan su situación durante febrero.

La obligación alcanza a los beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA) y también puede derivar en acciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuando existen inconsistencias fiscales o cobros indebidos.

Embargan y suspenden los pagos de todos los que no informen estos cambios en febrero

Los beneficiarios que hayan modificado información durante enero deben reportarlo ahora, en febrero, para evitar sanciones. Entre los cambios que deben notificarse se incluyen:

Dirección o país de residencia

Estado civil

Ingresos adicionales o empleo

Situación económica que afecte la elegibilidad

Cambios bancarios para el depósito del beneficio

No informar estas modificaciones puede generar pagos indebidos, que luego el Gobierno está autorizado a recuperar mediante embargos.

Todos los jubilados y pensionados deben actualizar datos personales, económicos o de residencia. Fuente: Archivo.

Por qué febrero es clave

Febrero es el mes en el que la SSA cruza información, ajusta pagos y detecta inconsistencias del inicio del año. No regularizar en este período aumenta el riesgo de: