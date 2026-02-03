En esta noticia
El Gobierno de Estados Unidos advirtió que los jubilados y pensionados que no informen cambios clave realizados en enero pueden sufrir la suspensión de pagos y embargos si no regularizan su situación durante febrero.
La obligación alcanza a los beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA) y también puede derivar en acciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuando existen inconsistencias fiscales o cobros indebidos.
Embargan y suspenden los pagos de todos los que no informen estos cambios en febrero
Los beneficiarios que hayan modificado información durante enero deben reportarlo ahora, en febrero, para evitar sanciones. Entre los cambios que deben notificarse se incluyen:
- Dirección o país de residencia
- Estado civil
- Ingresos adicionales o empleo
- Situación económica que afecte la elegibilidad
- Cambios bancarios para el depósito del beneficio
No informar estas modificaciones puede generar pagos indebidos, que luego el Gobierno está autorizado a recuperar mediante embargos.
Por qué febrero es clave
Febrero es el mes en el que la SSA cruza información, ajusta pagos y detecta inconsistencias del inicio del año. No regularizar en este período aumenta el riesgo de:
- Suspensión temporal de los pagos
- Devolución de montos cobrados de más
- Embargos sobre beneficios actuales
- Acciones de cobro si se detectan deudas