Este domingo, Cuba amaneció con al menos tres buques militares de Estados Unidos navegando muy cerca de sus aguas territoriales, en un movimiento que atrajo la mirada de analistas y ciudadanos por igual. Según datos públicos de seguimiento marítimo, estos navíos estuvieron operando en puntos del Caribe próximos al litoral cubano, lo que fue interpretado como parte de un esfuerzo de vigilancia naval estadounidense en la región. Una de las embarcaciones fue localizada a menos de ocho millas náuticas de la costa al norte de Cuba, un área especialmente sensible, porque se encuentra cerca del límite de las aguas territoriales cubanas, donde las leyes internacionales establecen soberanía plena del Estado insular. La detección de estos buques se da en el marco de un despliegue militar más amplio en el Caribe occidental, donde la Armada y otras fuerzas de Estados Unidos han intensificado sus operaciones en las últimas semanas. El objetivo declarado por Washington radica en reforzar la seguridad marítima, supervisar rutas de transporte y ejercer presión sobre redes vinculadas a actividades ilícitas, como el tráfico de petróleo y narcóticos. Este tipo de maniobras, aunque no necesariamente implican una agresión, suelen interpretarse como una forma de disuasión estratégica, especialmente cuando los buques se aproximan al límite de un Estado costero sin una invitación formal. La presencia de fuerzas navales a escasa distancia de la isla tiene un fuerte componente simbólico y operativo en un contexto donde la relación bilateral entre La Habana y Washington ha sido históricamente tensa. A diferencia de reportes anteriores sobre el movimiento de buques militares en el Caribe, en este caso no se ha confirmado que estas embarcaciones hayan cruzado el umbral de las 12 millas náuticas que delimitan las aguas territoriales según la ley internacional. Aunque la situación captó algo de atención, la narrativa cambió al día siguiente. Imágenes actualizadas de plataformas de rastreo marítimo muestran que los buques ya no se encontraban cerca de Cuba este martes, lo que sugiere que su presencia fue temporal y parte de la rotación normal de activos navales en el mar Caribe. Hasta ahora, el Gobierno cubano no ha emitido declaraciones oficiales sobre la presencia de estas naves. El silencio oficial se suma a la ausencia de confirmaciones por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que alimenta especulaciones y análisis en medios internacionales.