En una ciudad donde el alquiler promedio supera el salario de miles de jóvenes, Nueva York decidió ensayar una respuesta distinta frente a la crisis de vivienda.

No es un subsidio tradicional ni una ayuda condicionada: se trata de un programa piloto que combina dinero en efectivo, pagos mensuales garantizados y acompañamiento social para jóvenes que viven en inseguridad habitacional.

La iniciativa busca ir más allá de la asistencia de emergencia. El objetivo es ofrecer una base económica mínima que permita planificar, salir de la precariedad y evitar que la falta de vivienda se vuelva crónica en una de las urbes más caras de Estados Unidos.

Cuánto dinero entrega el programa de Nueva York y cómo funciona

El plan fue impulsado por el Concejo Municipal de Nueva York en conjunto con la organización Covenant House New York, especializada en acompañar a jóvenes en situación de calle o vivienda inestable.

La lógica es simple pero disruptiva para las políticas públicas tradicionales: entregar dinero directamente a las personas, sin imponer requisitos rígidos sobre en qué debe gastarse, y complementar esa ayuda con apoyo social y seguimiento personalizado.

El programa combina pagos mensuales en efectivo y acompañamiento social. foto: Pexels.

Cada participante seleccionado recibirá:

USD 1.200 mensuales durante nueve meses

Un pago único adicional de USD 5.000, disponible en el momento que la persona lo considere necesario

En total, el apoyo económico puede alcanzar los USD 15.800 por beneficiario, una cifra que en Nueva York puede significar la diferencia entre permanecer en un refugio, enfrentar la calle o acceder a una vivienda alquilada.

Quiénes pueden acceder a esta ayuda económica

El programa está dirigido a un grupo específico y acotado:

Jóvenes de 18 a 24 años

Residentes de Nueva York

Personas en inseguridad habitacional, ya sea sin vivienda fija, en refugios, alojamientos temporales o en riesgo de quedar en la calle

En esta etapa inicial, solo 60 jóvenes formarán parte del plan piloto, lo que permitirá evaluar el impacto real antes de pensar en una ampliación a mayor escala.

Más que un pago: el acompañamiento como eje central

Aunque el foco suele ponerse en el dinero, los responsables del programa remarcan que el valor diferencial está en el enfoque integral. El acompañamiento social busca ayudar a los jóvenes a tomar decisiones estratégicas y recuperar estabilidad.

Durante el seguimiento se analizarán variables como:

Acceso a vivienda permanente

Mejora en la seguridad alimentaria

Reducción de deudas

Mayor estabilidad laboral o continuidad educativa

El objetivo de fondo es comprobar si el ingreso garantizado puede convertirse en una herramienta eficaz para prevenir la pobreza estructural en jóvenes que hoy están en el borde del sistema.