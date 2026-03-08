Para millones de contribuyentes en Estados Unidos, solicitar créditos fiscales familiares puede marcar una gran diferencia al momento de presentar la declaración de impuestos. Estos beneficios no solo permiten reducir la obligación tributaria, sino que en muchos casos también pueden aumentar el reembolso del IRS. Sin embargo, cada año fiscal trae ajustes. Los montos de varios beneficios cambian debido a la inflación y a nuevas leyes fiscales, por lo que lo que calificaba en años anteriores puede variar para el año fiscal 2026, cuyas declaraciones normalmente se presentarán a comienzos de 2027. Uno de los beneficios más conocidos es el Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit), que continúa siendo una de las principales ayudas fiscales para las familias. Para el año fiscal 2026, el crédito se mantiene en hasta USD 2,200 por cada hijo que califique, según las normas vigentes tras la reforma fiscal aprobada en el paquete legislativo conocido como “One Big Beautiful Bill”. Algunos puntos clave de este beneficio: Además, muchos estados también ofrecen su propia versión del crédito tributario por hijos, por lo que algunas familias pueden recibir beneficios adicionales dependiendo de dónde vivan. El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) es otro de los programas más importantes del sistema fiscal estadounidense, especialmente para trabajadores con ingresos bajos o moderados. Para 2026, el monto máximo del crédito dependerá del número de hijos calificados en el hogar: La elegibilidad depende de varios factores, entre ellos: Además, para el año fiscal 2026, quienes tengan más de USD 12,200 en ingresos por inversiones no podrán reclamar este crédito. Muchos estados también ofrecen versiones estatales del EITC, lo que significa que algunos contribuyentes podrían recibir un beneficio adicional en su declaración local. Otro beneficio importante para las familias es el crédito fiscal por adopción, que ayuda a cubrir parte de los gastos asociados al proceso de adopción. Para el año fiscal 2026, el crédito máximo aumentará a USD 17,670, frente a los USD 17,280 del año anterior. Este crédito permite compensar gastos de adopción calificados, que pueden incluir: El beneficio también puede aplicarse como exclusión de ingresos para asistencia de adopción proporcionada por el empleador. Sin embargo, la cantidad final depende del ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) del contribuyente: La normativa también permite reclamar hasta USD 5,000 parcialmente reembolsables en determinadas circunstancias.