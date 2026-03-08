El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) advirtió que los contribuyentes que ignoren las notificaciones oficiales sobre deudas fiscales pueden enfrentar medidas de cobro mucho más severas. Entre ellas se encuentra el embargo o confiscación de bienes y dinero, una acción legal que la agencia puede aplicar cuando una persona no responde a los avisos enviados previamente. Según explica el propio organismo en su sitio oficial, no responder a las cartas del IRS puede llevar a la aplicación de un “levy”, un procedimiento mediante el cual el gobierno toma dinero o propiedades para saldar una deuda tributaria pendiente. El IRS señala que los contribuyentes deben actuar rápidamente cuando reciben una notificación de deuda. Ignorar estas comunicaciones puede desencadenar acciones de cobro más agresivas. De acuerdo con la agencia, si una persona no responde a los avisos ni intenta resolver su deuda, el organismo puede proceder a embargar propiedades o ingresos del contribuyente. El proceso generalmente sigue varios pasos: Las autoridades fiscales recomiendan no ignorar las cartas del IRS, incluso si el contribuyente cree que la deuda es incorrecta, ya que siempre existe la posibilidad de discutir el caso o acordar un plan de pago. El embargo, conocido como IRS levy, es una herramienta legal que permite al gobierno tomar directamente bienes o dinero para cubrir impuestos impagos. Según la definición oficial del IRS, un levy es la confiscación legal de propiedad para pagar una deuda tributaria. Entre los activos que pueden verse afectados se encuentran: Incluso el dinero que se encuentre en manos de terceros —como bancos o empleadores— puede ser retenido y enviado al gobierno para cubrir la deuda fiscal. Antes de ejecutar un embargo, el IRS suele enviar una notificación clave llamada “Final Notice of Intent to Levy and Notice of Your Right to a Hearing”. Este documento funciona como una advertencia final y debe enviarse al contribuyente al menos 30 días antes de aplicar el embargo, lo que le da tiempo para responder o solicitar una audiencia para disputar la medida. Las autoridades fiscales recomiendan que cualquier persona que reciba este aviso: La agencia también recuerda que existen opciones para regularizar la situación, como acuerdos de pago o negociaciones para reducir la deuda, pero subraya que ignorar los avisos puede acelerar el proceso de embargo de bienes o ingresos.