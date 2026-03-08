El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) exige ahora demostrar ciudadanía estadounidense o presencia legal en el país para completar el registro inicial de un automóvil. La medida, que entró en vigor en marzo 2026, impacta especialmente en miles de conductores que hasta ahora podían realizar el trámite solo acreditando residencia en el condado. La nueva normativa busca reforzar los controles de identidad y evitar fraudes en los registros vehiculares. Sin embargo, también podría dejar fuera del sistema a numerosos residentes que no puedan comprobar su estatus migratorio o que no presenten documentos válidos ante las oficinas del condado. La regla entró en vigor en todo Texas y obliga a los solicitantes a presentar identificación oficial válida y documentación que confirme su estatus legal en Estados Unidos antes de poder obtener placas o registrar un vehículo. Entre los documentos aceptados se encuentran: Todos los datos serán verificados electrónicamente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) antes de emitir el registro del vehículo. Si la verificación no puede completarse, el trámite puede demorarse o ser rechazado. Además, el cambio solo se aplicará inicialmente a registros nuevos o transferencias de propiedad. Las renovaciones actuales tendrán un período de transición hasta 1 de enero de 2027 para cumplir con los nuevos requisitos. Con la nueva normativa del DMV de Texas, estas personas podrían quedarse sin registrar o renovar su vehículo si no presentan la documentación exigida: Especialistas advierten que esta política podría afectar a más de un millón de conductores en Texas, incluidos algunos residentes legales que no logren renovar su identificación a tiempo debido a retrasos administrativos. Autoridades locales y concesionarios de automóviles ya alertaron sobre posibles consecuencias económicas. En zonas como El Paso, comerciantes temen que algunos compradores decidan registrar sus vehículos en otros estados, como Nuevo México, para evitar los nuevos controles. Además, si miles de conductores quedan fuera del sistema de registro, el estado podría enfrentar pérdidas en impuestos y tarifas vehiculares, ya que esos autos seguirán circulando por las carreteras de Texas sin aportar a las arcas públicas.