El Gobierno de Estados Unidos evalúa un nuevo depósito asegurado de hasta 2.000 dólares para quienes cumplan con una condición específica vinculada a la recaudación por aranceles. La Casa Blanca confirmó que la propuesta sigue en análisis y que los pagos estarían financiados con los ingresos generados por la política de aranceles. La iniciativa fue mencionada nuevamente por el presidente, quien aseguró en una entrevista televisiva que analiza “muy seriamente” el envío de cheques de reembolso. Sin embargo, todavía no hay fecha oficial de implementación ni detalles finales sobre el mecanismo de distribución. La propuesta plantea que los nuevos pagos de 2.000 dólares provendrían de los ingresos obtenidos por los aranceles aplicados a importaciones. Según funcionarios de la Casa Blanca, la intención es destinar esa recaudación a un beneficio directo para la población. Para que el depósito asegurado se concrete, deberían cumplirse al menos estos pasos clave: Hasta el momento, la administración no confirmó un calendario oficial para los cheques de 2.000 dólares. Voceros indicaron que el Gobierno mantiene el compromiso de utilizar los ingresos arancelarios “en beneficio del pueblo estadounidense”, pero reconocen que aún no hay detalles sobre fechas ni modalidad de envío. Especialistas advierten que los ingresos por aranceles podrían no ser suficientes para financiar un programa masivo de este tipo. Además, cualquier desembolso requeriría aprobación legislativa, lo que implica negociaciones en el Congreso antes de que el depósito asegurado pueda transformarse en una medida efectiva.