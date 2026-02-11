Un nuevo programa federal activará un aporte inicial de 1.000 dólares para menores elegibles en Estados Unidos, con acreditación prevista desde julio de 2026. El beneficio se canalizará a través de cuentas especiales de ahorro infantil creadas por el Gobierno llamadas “Trump Accounts”. La inscripción ya está habilitada y el trámite debe completarse antes del lanzamiento oficial para evitar demoras. Las autoridades recomiendan presentar la solicitud con anticipación para que el depósito se acredite apenas comience el programa. El aporte será para niños ciudadanos estadounidenses nacidos entre 2025 y 2028 que cuenten con número de Seguro Social válido. La fecha oficial de inicio es el 5 de julio de 2026. El dinero se depositará después del 4 de julio, una vez que la cuenta esté validada. Los menores nacidos antes de 2025 también podrán abrir una cuenta, pero sin el aporte inicial. Solo se permitirá una cuenta por niño. Los padres o tutores pueden presentar el Formulario 4547 en línea o junto con la declaración de impuestos 2025. Tras el envío, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) creará la cuenta y luego informará cuál será la firma financiera custodio. Las cuentas solo podrán invertir en fondos indexados de bajo costo, con al menos 90% en empresas estadounidenses y comisiones máximas de 0,1%. El límite anual de aportes será de 5.000 dólares, sin incluir el depósito inicial ni contribuciones de empleadores o entidades benéficas.