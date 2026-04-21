El calendario nacional de días festivos contempla once feriados federales, donde en general las actividades de los diferentes negocios en Estados Unidos suelen ponerse en pausa para conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional. En ese marco, es La Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés) la que establece las reglas que rigen en el país en relación con los derechos salariales de los empleados que superan la cantidad de horas estándar trabajadas o que laboran durante días festivos. El 25 de mayo en Estados Unidos es feriado porque se conmemora Memorial Day, lunes en el que de bancos, oficinas gubernamentales y diversos negocios del sector privado cierran sus puertas al público y cesan su atención presencial. Frente a esta situación, es común preguntarse cómo deben ser los pagos si es necesario laborar durante este día festivo. De acuerdo con la FSLA, ningún empleador está obligado a pagar extra a quienes laboren fines de semana o días festivos, a no ser que el contrato de trabajo especifique lo contrario o se tenga un acuerdo diferencial. El organismo encargado de garantizar el cumplimiento del derecho laboral a recibir pago por horas extra trabajados es la Sección de horas y sueldos del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Este pago extra se realiza en concepto de sobretiempo u “overtime” y debe cumplirse si convergen dos condiciones: la persona es un empleado no exento cubierto y trabajó más de 40 horas durante la misma semana laboral. En Estados Unidos, estas compensaciones deben representar 1.5 veces el monto de la tarifa que el empleado recibe por hora y aplicarse específicamente a las horas extra que se trabajaron.