Bank of America cerrará todas sus sucursales en Estados Unidos el próximo mes, en una medida que no responde a una crisis ni a una decisión comercial, sino a un evento clave del calendario federal: el Memorial Day 2026. La fecha, que este año cae el lunes 25 de mayo, marcará una interrupción completa de la atención presencial en bancos, aunque con matices importantes para quienes operan de forma digital. El cierre no será exclusivo de Bank of America. Durante el feriado federal del Memorial Day, también suspenderán su actividad presencial otras grandes entidades como Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Chase, Citibank, U.S. Bank, SunTrust Bank, Capital One, Citizens Bank, Santander Bank, BBVA y Compass. Este tipo de interrupciones está previsto dentro del calendario bancario de Estados Unidos, donde los feriados nacionales implican el cese de operaciones en sucursales físicas. Sin embargo, el impacto sigue generando dudas entre los clientes, especialmente en fechas cercanas a pagos, transferencias o vencimientos. A pesar del cierre de sucursales, los servicios digitales seguirán funcionando con normalidad. Esto significa que los usuarios podrán: No obstante, hay un detalle clave: las operaciones que requieran procesamiento bancario podrían sufrir demoras. Es decir, si se programa un pago o transferencia durante el feriado, es probable que el sistema lo procese recién el siguiente día hábil, cuando las entidades retomen su actividad. El cierre será temporal. Todas las sucursales de Bank of America y el resto de los bancos reanudarán sus servicios el martes 26 de mayo, retomando su horario habitual. En este contexto, los especialistas recomiendan anticipar cualquier operación importante y evitar programar pagos críticos durante el feriado para no enfrentar retrasos inesperados.