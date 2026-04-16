El sistema bancario de Estados Unidos tendrá una interrupción total en mayo que afectará a millones de clientes. Una de las principales entidades del país confirmó que suspenderá la atención presencial en todas sus sucursales. La medida impactará directamente en quienes necesiten realizar trámites en persona. Durante esa jornada, varias operaciones habituales no podrán concretarse en oficinas físicas. Bank of America confirmó que todas sus sucursales permanecerán cerradas el lunes 25 de mayo de 2026. La fecha coincide con un feriado federal en Estados Unidos que obliga a suspender la actividad bancaria. El cierre no será exclusivo de esta entidad. Otros grandes bancos también dejarán de operar ese día, ya que el sistema financiero se rige por el calendario oficial del país. Este tipo de interrupciones ocurre cada año en fechas específicas establecidas a nivel nacional, donde no hay atención presencial en ninguna sucursal bancaria. Durante esa jornada no se podrá acceder a servicios en sucursales físicas. Esto incluye trámites clave que requieren atención directa con personal del banco. Entre las principales operaciones afectadas se encuentran depósitos en ventanilla, apertura de cuentas, asesoramiento financiero y resolución de gestiones presenciales. Además, los pagos programados o transferencias que coincidan con ese día podrían registrar demoras y procesarse recién en el siguiente día hábil. A pesar del cierre de sucursales, los canales digitales continuarán operando con normalidad. Los clientes podrán utilizar la banca en línea y las aplicaciones móviles sin interrupciones. También estarán disponibles los cajeros automáticos para realizar extracciones, consultas y otras operaciones básicas. Las sucursales volverán a abrir al día siguiente hábil, una vez finalizado el feriado, retomando la atención habitual en todo el país.