Cuando ocurre la muerte del titular de una cuenta bancaria, no es ni el banco ni la familia quien decide automáticamente qué pasa con el dinero: en muchos estados, como California, el control real queda sujeto a un proceso legal llamado sucesión o probate, que determina quién tiene autoridad para administrar y distribuir los fondos. Este punto es clave para evitar errores que pueden bloquear el acceso al dinero durante meses. En la práctica, el dinero pasa a formar parte del patrimonio del fallecido (estate) y su manejo queda en manos de una figura designada legalmente. Este proceso puede requerir intervención judicial, incluso si existe un testamento, y define quién puede pagar deudas, acceder a cuentas y repartir los bienes entre herederos o beneficiarios. El control no lo tiene directamente la familia ni la entidad financiera, sino una persona designada legalmente como representante del patrimonio. Puede ser el ejecutor nombrado en el testamento o, si no existe, alguien que un juez determine según un orden de prioridad. En términos prácticos, quien controla el dinero es: El banco no puede entregar el dinero libremente tras la muerte del titular de una cuenta bancaria: debe esperar instrucciones legales válidas. Por eso, muchas cuentas quedan congeladas hasta que se presenta la documentación correspondiente o una orden judicial. La familia, por su parte, tampoco puede disponer del dinero sin autorización, aunque exista un vínculo directo. Solo puede intervenir si: Este esquema busca garantizar que el dinero se distribuya conforme a la ley o a la voluntad del fallecido, evitando conflictos, fraudes o decisiones unilaterales.