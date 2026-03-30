En Estados Unidos, la Ley de Sucesiones puede varias según lo que establezca cada estado. En el caso de Texas, cuando una persona fallece sin dejar un testamento, la distribución de los bienes no la deciden los familiares, sino que intercede una formula legal estricta. Bajo este marco, los principales herederos suelen ser los conyugues y los descendientes de la persona fallecida, aunque el reparto no siempre es equitativo o automático. A veces, la pareja legal puede no recibir toda la herencia y los hijos, pueden ver reducida su parte o incluso, no recibirla En Texas, cuando una persona muere sin dejar un testamento el destino de esa herencia puede sufrir un cambio drástico al que se esperaban sus allegados. La ley estatal tiene un sistema de reparto que no siempre coincide con lo que se espera y que en algunos casos, puede dejar a los hijos sin acceso de forma parcial o total a los bienes del fallecido. La normativa distingue entre distintos tipos de patrimonio y estructuras familiares. De esta manera, la presencia de un cónyuge, hijos de relaciones anteriores o bienes considerados como “separados” puede alterar el reparto y reducir la porción que esperaban los descendientes. Para que un testamento se considere válido en el estado de Texas debe haber sido realizado por una persona mayor de 18 años, el autor debe haber estado en pleno uso de sus facultades mentales y debe estar firmado por la persona y al menos dos testigos. También se contemplan los llamados testamentos “hológrafos”, siempre que cumplan con ciertos requisitos formales. Por ejemplo, una persona puede redactar de puño y letra cómo quiere repartir sus bienes, firmarlo y dejarlo guardado, sin necesidad de testigos. El testamento puede decidir con precisión cómo se distribuirán los bienes: No obstante, algunos activos no pueden ser incluidos en este esquema, como es el caso de las cuentas con beneficiarios designados o los seguros de vida, que se distribuyen fuera del testamento. Cuando una persona muere sin testamento en Texas, entra en juego lo que se conoce como sucesión “intestada”. En estos casos, es la ley la que decide cómo se reparten los bienes, siguiendo un orden estricto de herederos: Esto significa que la herencia no se distribuye según deseos personales, sino bajo un esquema legal predefinido.