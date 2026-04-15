El sistema tributario de Estados Unidos atraviesa una serie de cambios impulsados por nuevas regulaciones federales. En este contexto, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro avanzan con medidas que buscan modificar la forma en que se gravan ciertos ingresos laborales. La iniciativa apunta especialmente a trabajadores cuyos ingresos dependen de propinas. Según lo establecido por el IRS, se analiza la implementación de esquemas que permitan reducir o eliminar la carga impositiva sobre estos ingresos, con el objetivo de mejorar el ingreso neto y simplificar el cumplimiento fiscal. El IRS, en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, trabaja en nuevas regulaciones que redefinen el tratamiento fiscal de las propinas en determinados sectores laborales. La medida surge como parte de un paquete de reformas que buscan actualizar el sistema impositivo y reducir la carga sobre trabajadores con ingresos variables. En este marco, se prevé que ciertos empleos puedan acceder a beneficios fiscales específicos, incluyendo la exención parcial o total de impuestos sobre propinas declaradas. Además, las autoridades buscan establecer reglas más claras para empleadores y trabajadores, con mecanismos que permitan registrar estos ingresos de forma más simple y transparente, reduciendo errores y posibles sanciones. Para acceder a estos beneficios, los trabajadores deberán cumplir con ciertos requisitos establecidos por el IRS. El proceso incluye la correcta declaración de ingresos y la presentación de formularios específicos que serán definidos en la reglamentación final. Entre los pasos principales se encuentran la verificación de la actividad laboral, la comprobación de que los ingresos provienen mayoritariamente de propinas y la actualización de la información fiscal ante el organismo. La entidad fiscal también prevé habilitar canales digitales para facilitar la solicitud de exención. La medida está dirigida a trabajos donde las propinas representan una parte central de los ingresos. Entre los principales empleos alcanzados se encuentran: