El control fiscal en Estados Unidos se apoya cada vez más en el seguimiento de movimientos financieros. En ese contexto, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) utiliza información reportada por terceros para detectar posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y la actividad real de los contribuyentes. IRS establece que las cuentas bancarias que superen el umbral de los USD 20.000 en ingresos brutos anuales y más de 200 transacciones activan reportes automáticos. Este umbral no implica automáticamente una sanción, pero sí puede generar que la información de la cuenta sea reportada a las autoridades fiscales. Aplica principalmente a: El IRS no revisa cuentas bancarias al azar, sino que recibe datos a través de reportes obligatorios de plataformas y entidades financieras. Estos reportes incluyen: El objetivo principal es identificar: