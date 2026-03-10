El Ministerio de Transporte de Colombia anunció la construcción del “Aeropuerto del Café” en una zona del departamento de Caldas que estaba poblada por cientos de familias, las cuales se verán obligadas a abandonar sus hogares. El proyecto busca fortalecer la conectividad aérea y potenciar el turismo, ya que se trata de una de las regiones más elegidas por los visitantes durante la temporada alta. Debido al proyecto, se deberán reubicar alrededor de 244 predios, de los cuales 200 corresponden a viviendas familiares. Estas personas tendrán que abandonar sus hogares para que el gobierno colombiano pueda llevar adelante la construcción. No obstante, se trata de una adquisición legal de los terrenos, con compensaciones económicas y acompañamiento social para asistir el proceso de traslado. Aun así, varios residentes manifestaron preocupación respecto a los posibles montos de compensación y los tiempos de mudanza. Este proceso está directamente ligado al inicio de la fase de construcción, en especial a lo que refiere a las obras de la pista. La primera etapa ya está en curso tras la aprobación del contrato en 2025. Este paso fue el que activó el cronograma para la adquisición de los terrenos y la reubicación de sus respectivos propietarios. Por su parte, las autoridades aclaran que no se trata de un traslado inmediato y que el proceso se realizará de manera gradual. El proyecto del aeropuerto se propone cumplir varios objetivos. En primer lugar, se plantea que esta construcción ayudará a mejorar la conectividad aérea del Eje Cafetero, que abarca Manizales, Armenia y Pereira. Por otro lado, también busca promover el turismo y la economía regional, al tratarse de una zona clave. A su vez, pretende reemplazar o complementar el actual aeropuerto La Nubia, que suele cerrar sus operaciones debido a condiciones meteorológicas adversas. Principalmente, el objetivo es convertir a la zona en un nodo de transporte aéreo clave para la región.