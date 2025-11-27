El Gobierno de los Estados Unidos realiza un seguimiento de todos las conductas financieras de los ciudadanos y existe un límite respecto al monto de dinero que se puede retirar y depositar en un cajero automático. Por lo que, quienes superan estos montos pueden llamar la atención de las autoridades.

No se trata de una medida nueva, pero sí de un proceso que se volvió más visible en un contexto de intensificación de controles. Los bancos están obligados a informar automáticamente cuando un usuario realiza retiros o depósitos que alcancen o superen una cifra específica dentro del sistema.

El Gobierno investiga a todas las personas que retiran o depositan esta cantidad de dinero

Los organismos federales reciben un aviso cuando una persona retira o deposita diez mil dólares o más en efectivo. Esta cifra es el umbral que marca la obligación de los bancos de elaborar un informe especial para dejar constancia del movimiento, incluso si la transacción proviene de fondos totalmente legítimos.

Los cajeros automáticos están incluidos dentro de estos controles y cualquier operación que alcance ese monto genera un reporte automático. No se abre una investigación en todos los casos, pero se incorpora la información al sistema de supervisión habitual que utilizan las autoridades para detectar actividades irregulares.

El Gobierno investiga a las personas que realizan movimientos sospechosos en los cajeros automáticos.

Los movimientos repetidos que rondan esa cifra y que se fraccionan para evitar superar el límite también llaman la atención de los organismos responsables. Los bancos monitorean este tipo de maniobras para alertar conductas que puedan considerarse inusuales dentro del patrón financiero de cada usuario.

¿Qué deben tener en cuenta todos los ciudadanos?

Las autoridades remarcan que cualquier persona puede realizar operaciones de diez mil dólares o más siempre que cuente con respaldo legal del origen del dinero. No existe ninguna restricción para retirar o depositar ese monto, pero sí la obligación del banco de notificarlo.

Los usuarios que realizan operaciones elevadas de forma ocasional pueden continuar haciéndolo con normalidad. Los controles buscan únicamente mantener el seguimiento que exige la normativa federal para garantizar la transparencia del sistema bancario.