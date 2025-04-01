Si tienes una cuenta en Bank of America, es importante que tomes medidas cuanto antes. Desde abril, el banco comenzará a cerrar millones decuentas bancariasque sean clasificadas como "abandonadas“, lo que podría afectar a muchos clientes en Estados Unidos.

Esta política de cierre de cuentas se basa enregulaciones estatales, que permiten a los gobiernos locales tomar posesión de fondos no reclamados. Si no realizas ninguna actividad en tu cuenta durante tres años o más, podrías perder tudinero.

Todas las cuentas bancarias de Bank of America serán inhabilitadas si los clientes no hacen este simple trámite

¿Qué cuentas cerrará Bank of America en abril?

Bank of America ha anunciado que las cuentas que podrían ser eliminadas o transferidas al estado incluyen:

Cuentas de cheques y ahorros inactivas.

Cuentas individuales de jubilación (IRA).

Certificados de depósito (CD).

Cajas de seguridad con contenido no reclamado.

Cheques de caja y otros fondos sin cobrar.

Acciones, bonos y otros valores financieros.

Bank of America

¿Qué significa que una cuenta esté “abandonada”?

Para que Bank of America considere que una cuenta es abandonada o inactiva, debe permanecer sin actividad durante al menos tres años. Esto significa que:

No se han realizado depósitos ni retiros.

No se ha iniciado sesión en la cuenta.

No se ha realizado ninguna transferencia ni pago.

Antes de proceder con el cierre, Bank of America enviará una notificación a los clientes afectados. Sin embargo, si no hay respuesta, el dinero de la cuenta podría ser entregado al estado correspondiente bajo las leyes de reversión de propiedad al estado.

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¿Qué es la reversión de propiedad al estado?

Cuando una cuenta bancaria es clasificada como “abandonada”, los fondos no desaparecen, pero pueden ser transferidos a la custodia del gobierno estatal. Cada estado en EE.UU. tiene regulaciones específicas sobre cuándo y cómo pueden tomar posesión de estos fondos.

¿Cómo evitar que Bank of America cierre tu cuenta?

Para evitar que tu cuenta sea cancelada, basta con realizar una actividad mínima. Puedes hacerlo de las siguientes maneras:

Inicia sesión en tu cuenta en línea o en la app del banco.

Realiza un depósito o transferencia, aunque sea de un monto pequeño.

Configura un pago automático o usa tu tarjeta de débito.

Estas acciones mantendrán tu cuenta activa y evitarán que sea clasificada como "abandonada“.

Bank of America comenzará a cerrar cuentas en abril por abandono. Fuente: Archivo. E_Y_E

Bank of America también cerrará sucursales físicas

Además de cancelar cuentas inactivas, Bank of America también ha tomado la decisión de cerrar varias de sus sucursales físicas en todo el país. Esta medida responde a los cambios en los hábitos de los clientes, quienes desde la pandemia han preferido realizar transacciones digitales en lugar de acudir a las oficinas.