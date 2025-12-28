Si eres jubilado o estás a punto de hacerlo en Estados Unidos, probablemente no revises con regularidad tus registros del Seguro Social. A pesar de que puede parecer un proceso complicado o innecesario, hay un paso clave que podría ahorrarte miles de dólares en beneficios futuros.

¿Te has detenido a pensar si tu historial de ingresos es correcto? Revisarlo antes de que termine el 2025 puede ser crucial para asegurarte de que estás recibiendo la cantidad de dinero que realmente mereces.

Seguro Social: los errores comunes en el historial de ingresos y su impacto

El Seguro Social calcula tus beneficios con base en los ingresos que aparecen en tu historial laboral. Sin embargo, millones de personas no son conscientes de que pueden existir errores en su cuenta, los cuales pueden reducir significativamente el monto de sus beneficios.

Estos errores pueden ser tan simples como un empleador que no reporta bien los pagos, o un año que falta en tu historial.

El Seguro Social calcula tus beneficios con base en los ingresos que aparecen en tu historial laboral. Imagen: archivo.

Es alarmante saber que, a pesar de la seriedad de estos errores, solo tienes un tiempo limitado para corregirlos.

El 2025 es un año clave, ya que es cuando muchos comenzarán a notar que los beneficios que reciben no son los correctos. Si dejas pasar este tiempo, puede ser mucho más difícil resolver estos problemas.

La importancia de verificar tu historial antes del 2025

¿Por qué es crucial revisar tu historial antes del 2025? Hay varias razones por las que este es el momento ideal para hacerlo:

Recibes tus formularios W-2 en enero. Estos documentos son clave para comparar con los datos que aparecen en tu cuenta de SSA.gov. El acceso a la información es más reciente. Una vez que tienes tus documentos fiscales a mano, puedes hacer una comparación precisa entre lo que tu empleador reportó y lo que aparece en tu historial del Seguro Social. Más fácil corregir errores temprano. Cuanto más tiempo pase, más difícil será corregir problemas antiguos. Si actúas ahora, tienes tiempo suficiente para presentar pruebas y solucionar cualquier discrepancia.

Cómo revisar tu historial paso a paso

Revisar tu historial de ingresos es más fácil de lo que parece. A continuación, te explicamos cómo hacerlo de forma rápida y sencilla: