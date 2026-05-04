El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la capacidad de embargar cuentas bancarias, propiedades y vehículos relacionados con una herencia en circunstancias específicas. Este proceso no es automático, pero representa una realidad cuando hay deudas fiscales pendientes. La intervención se determina según quién deba los impuestos y la situación de la sucesión. Las responsabilidades fiscales tanto del difunto como del heredero pueden permitir que el organismo recaudador federal actúe sobre los bienes heredados. El administrador o albacea tiene la obligación legal de remunerar inicialmente a los acreedores, siendo el IRS quien posee precedencia sobre la mayoría de ellos. En caso de que el patrimonio no sea suficiente, el pago de impuestos federales puede disminuir o anular la herencia. El IRS puede proceder contra una herencia si el fallecido tenía deudas impositivas pendientes. Dicha obligación no se extingue con el fallecimiento y debe ser cancelada por el patrimonio antes de que los bienes sean distribuidos entre los herederos. El IRS también puede embargar cuentas bancarias, propiedades y vehículos si quien hereda tiene impuestos atrasados propios. Para la agencia fiscal, el derecho a recibir una herencia es un activo embargable. En estos casos, el IRS puede enviar una orden de embargo directamente al administrador de la sucesión para que la parte del heredero sea destinada al pago de la deuda. Esto suele ocurrir durante el proceso sucesorio, que puede extenderse varios meses y da tiempo a que el organismo fiscal actúe antes de que los fondos sean entregados.