El sistema previsional de Estados Unidos tiene reglas estrictas y poco conocidas: no todas las personas pueden cobrar una pensión o beneficios del Seguro Social. De hecho, la propia Administración del Seguro Social confirmó que existen múltiples situaciones en las que los pagos se suspenden, se eliminan o directamente están prohibidos por ley. En 2026, con mayores controles cruzados y políticas antifraude más duras, estas exclusiones cobran cada vez más relevancia. Según la normativa vigente del sistema previsional y los programas como SSI (Ingreso de Seguridad Suplementario), estos son los principales casos en los que una persona no puede cobrar beneficios: 1. Presos y personas encarceladas El Administración del Seguro Social es claro: Además, si la detención se extiende por más de 12 meses, la persona pierde el beneficio y debe volver a solicitarlo desde cero 2. Personas declaradas culpables pero con trastornos mentales También están excluidos quienes, por orden judicial, permanecen internados en instituciones públicas tras un proceso penal: En estos casos, no pueden cobrar la pensión mientras estén institucionalizados 3. Delincuentes sexuales peligrosos bajo custodia La ley también prohíbe pagos a: Si siguen bajo custodia estatal, no reciben beneficios del Seguro Social 4. Prófugos de la justicia o con orden de arresto El sistema es tajante: No pueden cobrar beneficios mientras mantengan esa condición Esto incluye casos de: 5. Personas involucradas en fraude al Seguro Social El fraude es uno de los focos principales de control.Cuando se detecta: El Administración del Seguro Social puede: Incluso, tras una investigación, los beneficios pueden cancelarse definitivamente 6. Personas que viven en instituciones públicas También quedan excluidos quienes permanecen en: Si la estadía cubre un mes completo, no hay derecho a cobrar SSI durante ese período En la mayoría de las situaciones, el sistema no elimina automáticamente el derecho, pero sí: Incluso, aunque el titular no cobre, familiares como hijos o cónyuges pueden seguir recibiendo pagos si califican