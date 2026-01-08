El Gobierno de los Estados Unidos tiene a disposición una gran cantidad de entidades federales que se dedican a investigar los movimientos financieros de los ciudadanos. El principal motivo detrás de este protocolo responde a los intereses de seguridad nacional.

Debido a su moneda y la estabilidad de su mercado, muchos criminales suelen elegir llevar a cabo sus operaciones ilegales en el país, por lo que los agentes estadounidenses se encargan de desenmascararlo.

De esta forma, es importante que los ciudadanos sepan cuáles son las maniobras que podrían, sin querer, levantar sospechas y dejarlo involucrado en un problema.

Oficial: Estados Unidos congela las cuentas bancarias de estas personas

Cuando una persona deposita o retira 10.000 dólares o más en efectivo, el banco está obligado por ley federal a reportar la operación.

Además, fragmentar el dinero para evitar ese reporte, por ejemplo hacer varios depósitos de 2.000 o 3.000 dólares en pocos días, no evita el control y puede generar una alerta adicional, ya que esa práctica está prohibida. El monitoreo se basa en el total acumulado y el comportamiento, no solo en una transacción aislada.

Esto no significa que el dinero sea ilegal ni que se cobre un impuesto automático, sino que las autoridades financieras realizan un seguimiento preventivo para detectar posibles actividades irregulares. Por lo que si usted realizó operaciones similares, podría estar siendo observado y, en caso de estar involucrado en situaciones ilegítimas, podría sufrir la congelación de su capital.

El Gobierno realiza seguimiento de los movimientos financieros de los ciudadanos. Fuente: Archivo.

Mientras el origen del dinero sea legítimo y pueda justificarse, operar con esos montos es legal.

¿Qué otras operaciones podrían ser sospechosas?