El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos confirmó la entrega de un depósito de 8,000 dólares para un grupo determinado de beneficiarios. Se trata de un alivio fiscal aprobado por el Gobierno con el fin de reducir la carga impositiva de algunos contribuyentes.

De acuerdo con la información difundida, que aún se encuentra sujeta a confirmación, la temporada fiscal 2026 debería comenzar el próximo 15 de enero. A partir de allí, los estadounidenses tendrán tiempo hasta abril para presentar su declaración.

Reembolso de IRS: depositan más de 8,000 dólares en las cuentas bancarias de estas personas

El reembolso está relacionado con el Crédito Tributario por Hijos, un beneficio fiscal que permite a las familias reducir su carga impositiva por cada hijo que cumple con los requisitos. Este crédito puede generar una devolución incluso cuando el contribuyente no adeuda impuestos.

Las familias con tres hijos calificables o más son las que tienen mayor posibilidad de acceder a un reembolso elevado, ya que el monto del crédito se multiplica según la cantidad de dependientes declarados.

IRS confirmó la entrega de un reembolso fiscal correspondiente a CTC. Fuente: Archivo.

¿Por qué el crédito puede alcanzar los 8,000 dólares?

El CTC, combinado con otros beneficios fiscales reembolsables, puede dar lugar a un reembolso total cercano o superior a los 8,000 dólares. Esto ocurre cuando los ingresos del hogar se ubican dentro de los límites establecidos y se aprovechan todos los créditos disponibles.

En estos casos, el dinero no solo reduce la obligación tributaria, sino que también se transforma en un pago directo enviado por el IRS al contribuyente.