La temporada impositiva 2026 ya tiene fechas oficiales y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que no procesará reembolsos de impuestos una vez vencido el plazo para presentar la declaración.

El organismo recaudador federal abrió la temporada de presentación el 26 de enero de 2026 y recordó que el calendario no tendrá prórrogas generales. Este año entran en vigencia nuevas disposiciones tributarias que pueden modificar créditos y deducciones, por lo que respetar la fecha límite es clave para no perder el reembolso.

¿Cuál es la fecha límite que fija el IRS para procesar reembolsos?

El IRS confirmó que el plazo máximo es el miércoles 15 de abril de 2026. Después del vencimiento, el IRS advierte que los reembolsos pueden demorarse o quedar sujetos a controles adicionales.

El organismo estima recibir alrededor de 164 millones de declaraciones y recomienda utilizar la presentación electrónica. “ El Servicio de Impuestos Internos está listo para ayudar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones durante la temporada fiscal 2026 ”, afirmó su director ejecutivo, Frank Bisignano.

Requisitos clave para que el reembolso sea procesado a tiempo

Presentar la declaración antes del 15 de abril de 2026

Informar correctamente ingresos, créditos y deducciones

Utilizar la presentación electrónica

Cargar datos bancarios válidos para el depósito directo

¿Qué pasa si se presenta la declaración después de la fecha límite?

Según el IRS, las declaraciones presentadas después del 15 de abril quedan consideradas fuera de término y pueden sufrir demoras en el procesamiento, incluso cuando exista un saldo a favor del contribuyente.

Aunque el organismo aseguró que sus sistemas ya están adaptados a la nueva ley tributaria, también advirtió que las presentaciones tardías suelen quedar sujetas a revisiones adicionales, lo que retrasa el cobro del reembolso.