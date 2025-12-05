De cara a la próxima temporada de presentación de impuestos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos advirtió a los contribuyentes sobre las sanciones que se aplicarán a quienes presenten declaraciones de impuestos con determinadas falencias.

Cuando la agencia tributaria detecte estos incumplimientos enviará hogar por hogar un aviso o carta informando a los tributantes sobre su error y brindando detalles acerca de cómo proceder en estas situaciones.

IRS golpeará puerta por puerta a quienes presenten estas declaraciones

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la penalización por Reclamación Errónea de Reembolso o Crédito se aplica cuando se reclama una devolución de impuestos o un crédito específico por una cantidad excesiva que en realidad no corresponde.

IRS multará a quienes reclamen créditos para los que no califican. Foto: Archivo.

Es importante destacar que IRS considera como “cantidad excesiva” a cualquier reclamo que supere la cantidad permitida para cualquier año fiscal.

En ese marco, la sanción (IRC 6676), que se aplica bajo la Ley de Pequeñas Empresas y oportunidades de Trabajo de 2007 equivaldrá al 20% del monto reclamado erróneamente.

En qué situaciones IRS podría reconsiderar esta sanción

La agencia detalla que podría eliminar o reducir la multa cuando el contribuyente actúo de buena fe al presentar la declaración.

Además, cuando no se esté de acuerdo con la cantidad adeudada la instrucción es escribir una carta explicando por qué la sanción debería ser reconsiderada.