En Estados Unidos, la mayoría de los trabajadores deben abonar a lo largo de su historial laboral impuestos del Seguro Social, que la Administración del Seguro Social (SSA) utiliza para pagar sus diferentes prestaciones.

Esta obligación fiscal está sujeta a un límite de ganancias anuales, que se modifica de manera periódica. “Aumentamos esta cantidad anualmente para seguir el ritmo de los aumentos en los salarios promedio”, señalan las autoridades.

Así, ya se dieron a conocer los límites máximos gravables que se aplicarán en 2026.

Impuesto del Seguro Social: quiénes deben pagarlo

El impuesto debe ser abonado por todos los trabajadores sujetos al Seguro Social, sin embargo, lo que variará es el límite de ingresos sobre los que se aplica el gravamen.

Actualmente, es obligatorio pagar impuestos sobre los primeros 176,000 dólares ganados en el año. No obstante, desde 2026, la contribución deberá pagarse sobre los primeros 184,500 dólares.

Una vez se haya alcanzado ese límite, ya no será necesario abonar el impuesto.

El límite de ganancias sujetas a impuestos de SSA aumenta de manera anual. Fuente: archivo.

Anuncio oficial del Seguro Social: información relevante para todos

Junto con el aumento a las ganancias gravables, SSA anunció el incremento COLA para 2026, que será del 2.8%

“De media, las prestaciones de jubilación de la Seguridad Social aumentarán aproximadamente 56 dólares al mes a partir de enero”, informaron las autoridades.

En ese sentido, el monto exacto a recibir se especificará en el aviso COLA que la agencia comenzará a entregar en diciembre a todos los beneficiaros. Quienes hayan creado su cuenta de My Social Security antes del 19 de noviembre, podrán optar por visualizar esta notificación en línea.