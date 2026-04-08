California decidió avanzar en la Justicia tras la cancelación de fondos federales para energía limpia e infraestructura, una medida que, según autoridades estatales, pone en jaque miles de puestos de trabajo y proyectos estratégicos. El gobernador Gavin Newsom encabezó la ofensiva legal contra la decisión del presidente Donald Trump, en un conflicto que expone tensiones políticas, económicas y ambientales. El eje del conflicto gira en torno a la eliminación de más de USD 1.200 millones en financiamiento federal, destinados a programas clave vinculados a la transición energética. Desde el gobierno estatal advierten que la medida podría afectar: La administración de California sostiene que estos recursos ya habían sido aprobados por el Congreso, lo que abre un debate sobre la legalidad de la decisión y el alcance del poder ejecutivo. Uno de los puntos más sensibles es el impacto sobre Alliance for Renewable Clean Hydrogen Energy Systems (ARCHES), un ambicioso plan para desarrollar una red de hidrógeno renovable en California. Este proyecto había sido diseñado para: Según estimaciones oficiales, la iniciativa permitiría eliminar millones de toneladas de carbono al año, equivalente a retirar cientos de miles de autos a combustión de circulación.