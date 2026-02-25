El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla claramente en su sitio web oficial cuáles son los incumplimientos fiscales que podrían requerir la visita de los funcionarios especiales de la agencia al domicilio o negocio de un contribuyente. Aunque las visitas sin previo aviso no suelen ser comunes, IRS tiene la potestad de realizarlas cuando se está llevando adelante una investigación por delitos fiscales. Según lo indica la agencia federal, los agentes especiales son miembros de la policía que trabajan dentro de la unidad de Investigación Criminal del IRS y son los únicos empleados armados del organismo. Su tarea durante estas visitas es investigar delitos fiscales criminales relacionados con violaciones del Código de Rentas Internas, la Ley de Secreto Bancario y las leyes sobre blanqueo de capitales. IRS señala que estos oficiales pueden visitar sin notificación o llamar sin avisar a un tributante que haya cometido un delito con el fin de realizar una investigación al respecto. También puede llamar a terceros relacionados o enviar un correo electrónico desde una plataforma de terceros. Dichos agentes nunca reclamarán pagos, o pedirán información personal como un Número del Seguro Social (SSN). Tampoco se involucran en casos relacionados con impuestos. En caso de que un agente especial realice una visita sin aviso, el contribuyente involucrado puede utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para confirmar la identidad del agente.