La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó un aumento para todos los beneficiarios. Se trata de un ajuste a raíz de los aumentos de la inflación y el Costo de Vida (COLA) que afecta a miles de estadounidenses.

El programa federal del Gobierno distribuye los pagos a más de 70 millones de personas. Asimismo, durante los últimos meses, realizaron diversos cambios respecto a los métodos de pago y las prestaciones.

Es oficial: aumenta la jubilación para todos los beneficiarios de SSA

Las autoridades del Seguro Social confirmaron un aumento del 2.8% para todos los jubilados en Estados Unidos. Se trata de un aumento que se aplica todos los años para que los ingresos de las personas no queden por debajo de la inflación.

El aumento de este índice impacta directamente en el aumento del Costo de Vida (COLA), afectando a la economía de muchos hogares.

Las autoridades federales de los Estados Unidos debaten cada año el nivel porcentual del aumento y, a diferencia del establecido el año anterior, este es levemente más alto.

El Seguro Social confirmó un aumento para todos los jubilados en el 2026. Fuente: Archivo.

¿Cuándo entra en vigencia el aumento del Seguro Social?

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, el aumento estará vigente a partir del 1 de enero. Por lo que desde el próximo año todos los pagos se depositarán con, aproximadamente, 56 dólares extra a comparación del 2025.

Es importante que cada beneficiario consulte con los agentes de SSA acerca del monto de dinero que recibirá y si tiene impacto en prestaciones adicionales que la persona reciba.

¿Por qué es importante actualizar el método de pago del SSA?

Entre las modificaciones que implementó la administración, se eliminó el método de pago en cheques de papel. De acuerdo con las autoridades, esta forma de pago no era 100% segura y podía alterarse con facilidad.

Es por esta razón que todos los beneficiarios que recibían su jubilación con este método debieron haberlo modificado desde My Social Security.