El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos confirmó un reembolso de 2,000 dólares para todos los contribuyentes que cumplen con determinadas condiciones. Es importante que los ciudadanos verifiquen su elegibilidad para reclamar el crédito en el tiempo correspondientes.
Estos cheques de dinero corresponden a medidas financieras por las que optan las autoridades para ayudar a múltiples familias.
Confirmado: IRS depositará 2,000 dólares de reembolso en estas cuentas bancarias
El Crédito Tributario por Hijo (CTC) es uno de los beneficios fiscales gestionados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) con el fin de ayudar económicamente a las familias elegibles.
Esta asistencia económica está pensada para las familias que tienen hijos calificados para un beneficio tributario. Solo pueden acceder quienes cumplieron con la obligación fiscal de presentar su declaración de impuestos en la temporada correspondiente.
De acuerdo con el sitio oficial del IRS, el beneficio máximo de este crédito es de hasta 2,000 dólares por hijo calificado. Es decir, el monto esta sujeto a varios factores tributarios.
Todos los requisitos que deben cumplir los beneficiarios del Crédito Tributario por Hijo
Para que un ciudadano sea elegible, es importante que el contribuyente incluyan el nombre y Número de Seguro Social de cada dependiente en su declaración de impuestos. Asimismo, deben cumplir con las siguientes condiciones:
- El niño debe ser menor de 17 años al 31 de diciembre.
- Debe tener un vínculo familiar válido con el contribuyente, como hijo, hijastro, adoptado, hermano, hermanastro, medio hermano, nieto, sobrino o sobrina.
- El niño no debe haber aportado más de la mitad de su propio sustento durante el año.
- El contribuyente debe reclamar al niño como dependiente en su declaración federal.
- El niño no puede presentar declaración conjunta, salvo si es solo para recibir un reembolso.
- Debe ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o residente estadounidense.
- Debe haber vivido con el contribuyente más de la mitad del año.
- Para recibir la parte reembolsable, el contribuyente debe tener ingresos de trabajo de al menos 2.500 dólares.
- El crédito se reduce gradualmente a partir de 200.000 dólares de ingreso bruto ajustado modificado, o 400.000 dólares si son casados que presentan en conjunto.