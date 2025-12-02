En Estados Unidos existe un beneficio que supera los 27.000 dólares al año y que solo un grupo reducido puede recibir si cumple con un requisito muy específico. Este apoyo económico está pensado para cubrir gastos básicos y brindar estabilidad a quienes enfrentan limitaciones serias para trabajar.

California ofrece uno de los pagos más altos del país gracias a un programa que combina fondos estatales y federales en un único depósito mensual. Sin embargo, no todos pueden acceder al monto máximo y las condiciones varían según la situación personal del beneficiario .

¿Quiénes pueden recibir más de 27.000 dólares al año en Estados Unidos?

Los más de 27.000 dólares corresponden al máximo anual del SSI en California para parejas donde ambos cónyuges son ciegos. El pago mensual que conforma este beneficio combina la Tasa Federal de Beneficio con el suplemento estatal SSP.

En estos casos, la pareja puede recibir hasta u$s 2.283,35 mensuales. Para acceder, ambos deben cumplir con los criterios médicos de discapacidad y con los límites de ingresos y recursos que exige el programa.

Requisitos clave

Discapacidad que impida trabajar (incluida la ceguera).

Ingresos y recursos económicos limitados.

Residencia en California.

Convivir como pareja elegible según la SSA.

El pago mensual que conforma este beneficio combina la Tasa Federal de Beneficio con el suplemento estatal SSP. Foto: Shutterstock.

¿Qué factores pueden aumentar o reducir el monto del depósito mensual?

El SSI ajusta los pagos según la vivienda, los apoyos recibidos y la situación médica . Por eso, no todas las personas alcanzan el mismo monto mensual.

Quienes viven en el hogar de otra persona y no pagan todos los costos de vivienda pueden recibir solo u$s 889,87 al mes (o u$s 974,25 si son ciegos). En cambio, quien vive solo y paga su propio espacio puede recibir el monto completo.

Factores que modifican el beneficio