La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.2701 este jueves, 7 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.05%. La cotización del peso mexicano registró una variación semanal de -1.13% y una variación anual de -9.65%, señalando una tendencia bajista sostenida. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 6.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.22%. La cotización del Peso mexicano hoy presenta una tendencia positiva, marcando un 1 de 3 en los últimos días. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento gradual de la moneda frente a otras divisas, lo que genera confianza en los inversores. Con un 1 positivo, la tendencia sugiere que el Peso mexicano está encontrando estabilidad y potencial de crecimiento. Esto podría estar influenciado por factores económicos nacionales e internacionales que favorecen su valorización. Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.