La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.63 este jueves, 7 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 2.27%. La cotización del quetzal guatemalteco subió 2.12% en la última semana, pero en el último año registra -0.59%, sugiriendo una recuperación reciente tras un periodo anual débil. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue de 24.20%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual de 19.61%. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se sitúa en +3, lo que indica que se ha apreciado frente a otras monedas en los últimos días. Esta mejora en la cotización refleja una mayor confianza en la economía local y un flujo de inversión favorable. Sin embargo, es importante observar que el contexto global puede influir en esta tendencia positiva a corto plazo, así que se recomienda monitorear las variables económicas que podrían afectar su comportamiento. Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.