El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8517 este jueves, 7 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.22% en comparación con la cotización del día anterior. La cotización del Euro retrocedió un -10.56% en la última semana y un -57.20% en el último año, evidenciando una tendencia bajista. La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 3.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 6.88%. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en comparación con días anteriores. Este comportamiento se nota particularmente en los últimos dos días, donde el -1 es positivo, reflejando un aumento en su valor. Esta tendencia sugiere que el Euro podría estar fortaleciéndose en el mercado, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía europea por parte de los inversores. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.