Medicaid, el programa de salud destinado a personas de bajos ingresos, establece en su sitio web oficial los requisitos de elegibilidad que rigen a nivel federal y que todos los titulares de las prestaciones deben cumplir para mantener su seguro médico.
Además de las condiciones de ingreso, trabajo o estudio que se solicitan en cada caso, las autoridades remarcan que la continuidad en el programa también depende estrechamente del estatus legal que tenga la persona dentro del país.
Contar con documentos al día que respalden este aspecto es necesario para cumplir con la conocida como “elegibilidad no financiera”.
Elegibilidad no financiera para Medicaid: requisitos que deben cumplir todos los titulares
Según se indica en el sitio web oficial del programa, en general se requiere que todas las personas que participan en Medicaid sean residentes del estado que les otorga la prestación.
Además, los beneficiarios deben ser ciudadanos de Estados Unidos o contar con otro estatus legal aceptable, como ser residente permanente.
Mantener la elegibilidad de Medicaid: otros requisitos que deben cumplirse
Estados Unidos incorporó nuevos requisitos para mantener la cobertura de Medicaid, vinculados al trabajo, la educación o el servicio comunitario.
Estas condiciones aplican a personas entre 19 y 64 años cubiertas por la expansión de Medicaid, es decir, con ingresos de hasta el 138% del nivel federal de pobreza o bajo exenciones calificadas.
A partir de ahora, los beneficiarios deberán acreditar 80 horas mensuales de actividades válidas, como empleo remunerado, educación formal de media jornada, capacitaciones laborales, servicio comunitario o una combinación de estas opciones.
Quienes no cumplan con este requisito y no estén contemplados en una excepción podrían perder la elegibilidad para el programa, aun si mantienen bajos ingresos.
Cuáles son los grupos de elegibilidad obligatoria para esta prestación
De acuerdo con lo especificado por la ley federal, las familias de bajos ingresos, las mujeres embarazadas, los niños calificados y las personas que reciben el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) forman parte del grupo de personas que tienen cobertura obligatoria en los diferentes estados. La lista completa de grupos que pertenecen a esta categoría puede consultarse clicando aquí.