Medicaid, el programa de salud destinado a personas de bajos ingresos, establece en su sitio web oficial los requisitos de elegibilidad que rigen a nivel federal y que todos los titulares de las prestaciones deben cumplir para mantener su seguro médico.

Además de las condiciones de ingreso, trabajo o estudio que se solicitan en cada caso, las autoridades remarcan que la continuidad en el programa también depende estrechamente del estatus legal que tenga la persona dentro del país.

Contar con documentos al día que respalden este aspecto es necesario para cumplir con la conocida como “elegibilidad no financiera”.

Elegibilidad no financiera para Medicaid: requisitos que deben cumplir todos los titulares

Según se indica en el sitio web oficial del programa, en general se requiere que todas las personas que participan en Medicaid sean residentes del estado que les otorga la prestación.

Además, los beneficiarios deben ser ciudadanos de Estados Unidos o contar con otro estatus legal aceptable, como ser residente permanente.

Mantener el estatus legal es esencial para preservar la continuidad en Medicaid. Fuente: archivo. megaflopp

Mantener la elegibilidad de Medicaid: otros requisitos que deben cumplirse

Estados Unidos incorporó nuevos requisitos para mantener la cobertura de Medicaid, vinculados al trabajo, la educación o el servicio comunitario.

Estas condiciones aplican a personas entre 19 y 64 años cubiertas por la expansión de Medicaid, es decir, con ingresos de hasta el 138% del nivel federal de pobreza o bajo exenciones calificadas.

A partir de ahora, los beneficiarios deberán acreditar 80 horas mensuales de actividades válidas, como empleo remunerado, educación formal de media jornada, capacitaciones laborales, servicio comunitario o una combinación de estas opciones.

Quienes no cumplan con este requisito y no estén contemplados en una excepción podrían perder la elegibilidad para el programa, aun si mantienen bajos ingresos.

Cuáles son los grupos de elegibilidad obligatoria para esta prestación